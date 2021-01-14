Популярний український співак Макс Барських продовжує розбурхувати фантазії шанувальників пікантними кадрами з відпочинку

На своїй сторінці в Instagram артист, який втік від морозів у теплі краї, поділився гарячим фото з оголеним торсом, передає Politeka.net.

На прогулянку серед райського пейзажу з пальмами Макс Барських надів тільки чорні шорти, демонструючи у всій красі мускулисте тіло і сміливі татуювання.

"Час зупиняється, коли відчуваєш світ навколо", — підписав жаркий знімок Макс.

Шанувальники в коментарях не стримували почуттів і засипали артиста компліментами.

"Зізнавайтесь! Всі збільшували фото?😜; Найкраща реклама Calvin Klein з таким бугром !; Можна називати вас Богом?; Так, час зупиняється, коли дивишся на твою фотографію 😍; Ох вже ці шорти😂; Вауу! Наш Макс у всій красі! Це найкраще, що я бачила за останній час!; Ну Макс, навіщо так з нами 😭; Дуже талановитий і красивий; Природа красива дуже, але Максим красивіший; Вауу, який гарний, гарячий, засмаглий Макс; В голові моїй тумани-мани)🤤", - пишуть під знімком.

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