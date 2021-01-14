Популярный украинский певец Макс Барских продолжает будоражить фантазии поклонников пикантными кадрами с отдыха
На своей странице в Instagram артист, который сбежал от морозов в теплые края, поделился горячим фото с обнаженным торсом, передает Politeka.net.
На прогулку среди райского пейзажа с пальмами Макс Барских надел только черные шорты, демонстрируя во всей красе поджарое тело и смелые татуировки.
"Время останавливается, когда чувствуешь мир вокруг", — подписал жаркий снимок Макс.
Поклонники в комментариях не сдерживали чувств и засыпали артиста комплиментами.
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"Признавайтесь! Все увеличивали фото?😜; Лучшая реклама Calvin Klein с таким бугром !; Можно называть Вас Богом?; Да, время останавливается, когда смотришь на твою фотографию 😍; Ох уж эти шорты😂; Вауу! Наш Макс во всей красе! Это лучшее, что я видела за последнее время!; ну Макс, зачем так с нами 😭; Очень талантлив и красив; Природа красивая очень, но Максим красивее; Вауу,какой красивый,горячий,загорелый Макс; В голове моей туманы-маны )🤤", — пишут под снимком.
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