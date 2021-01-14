Відома модель, внучка легендарної співачки Софії Ротару Соня Євдокименко влаштувала незвичайні розваги з рідним братом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала серію фото і анонсів, рекламуючи своє нове відео на ютуб. Як відомо, Євдокименко знімає влоги, а також відео різної тематики для соцмереж.

Цього разу красуня вирішила зняти незвичайний челендж, нарядивши брата. Вона з братом приміряли різні образи, влаштувавши трансформацію стилю. Вони приміряли строгі костюми, а також вбрання для вечірнього виходу. У ролику і Соня і її брат Анатолій розмовляли англійською мовою.

"Який образ вам сподобався найбільше?",- поцікавилася у шанувальників Євдокименко.

У коментарях під анонсом красуні залишили масу захоплених відгуків.

"Дуже сподобалися ваші другі образи", " розумничка, все на вищому рівні!", "Мені дуже подобаються всі образи, Анатолія і Ваші", "сподобалося все, особливо як ти тримаєшся в кадрі», «дуже сподобалися всі ваші образи ви такі красиві», - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, зараз Соня і її брат знаходяться в Києві. Нещодавно дівчина поділилася яскравим знімком біля будівлі НБУ в центрі столиці. Вона була одягнена в білосніжний светр і чорну куртку.

Нагадаємо, що Соня Євдокименко в міні-сукні козирнула нескінченними ногами на відпочинку: "що скаже наречений-мільйонер?".

Як повідомляла Politeka, онук Софії Ротару з інтелігента перетворився на брутального мачо: "а навіщо сережки?".

Також Politeka писала, що Соня Євдокименко нарозхрист козирнула ідеальною зовнішністю в центрі Києва:"легкою ходою...".