Відома модель, внучка легендарної співачки Софії Ротару Соня Євдокименко влаштувала незвичайні розваги з рідним братом
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала серію фото і анонсів, рекламуючи своє нове відео на ютуб. Як відомо, Євдокименко знімає влоги, а також відео різної тематики для соцмереж.
Цього разу красуня вирішила зняти незвичайний челендж, нарядивши брата. Вона з братом приміряли різні образи, влаштувавши трансформацію стилю. Вони приміряли строгі костюми, а також вбрання для вечірнього виходу. У ролику і Соня і її брат Анатолій розмовляли англійською мовою.
"Який образ вам сподобався найбільше?",- поцікавилася у шанувальників Євдокименко.
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У коментарях під анонсом красуні залишили масу захоплених відгуків.
"Дуже сподобалися ваші другі образи", " розумничка, все на вищому рівні!", "Мені дуже подобаються всі образи, Анатолія і Ваші", "сподобалося все, особливо як ти тримаєшся в кадрі», «дуже сподобалися всі ваші образи ви такі красиві», - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, зараз Соня і її брат знаходяться в Києві. Нещодавно дівчина поділилася яскравим знімком біля будівлі НБУ в центрі столиці. Вона була одягнена в білосніжний светр і чорну куртку.
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