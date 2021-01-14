Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука розповіла, чи ревнує чоловіка до інших
Як відомо, стосунки Христини Гірник і ведучого почалися з гучного скандалу. Так, його колишня дружина Олена Войченко заявила, що чоловік закрутив роман з Христиною ще перебуваючи в шлюбі з нею. Вона також стверджує, що чоловік не платить аліменти, а той, у свою чергу, скаржиться, що йому не дають регулярно бачитися з дітьми.
Тепер Передплатники вирішили поцікавитися, як сама Гірник ставиться до можливих пригоди новоявленого чоловіка.
"Ти ревнуєш Вову до інших дівчат?",- поцікавилися у Христини в Instagram.
Втім, Гірник, по всій видимості, у вірності свого чоловіка не сумнівається.
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«А у Вови немає інших дівчат, у нього є дружина!» ,- заявила вона.
Крім того, у Гірник поцікавилися, чи дійсно колишня дружина забороняє Остапчуку бачитися з дітьми. На це питання дружина ведучого відповіла більш різко.
"Могли б ви такі питання задавати батькам дітей? А не мені", - відрізала вона.
Зазначимо, що раніше Гірник зізнавалася, що не спілкується з колишньою дружиною чоловіка.
"У мене стосунки з Вовою, я більше по хлопчикам. Але якщо ви про те, спілкуємося ми [C Войченко] чи ні, то – ні", – написала вона.
Нагадаємо, що задоволений Остапчук показав, як його балує нова кохана.
Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука в сукні з розрізами розтанула в обіймах чоловіка.
Також Politeka писала, що дружина Остапчука заговорила про дітей через три місяці після весілля.