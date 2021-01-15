У новому випуску "Супермама" учасниця налякала поведінкою під час обіду дітей та розповіддю про плани на майбутнє

У другому сезоні проекту Супермама в новій четвірці учасниць виявилися мама-дизайнер, мама-непосида, мама-перфекціоністка і мама-мотиватор. Мама, яка повинна продемонструвати свої методи виховання дітей, самореалізацію і хазяйновитість здивувала поведінкою в сім'ї.

Анна стала героїнею випуску. Дівчина живе в передмісті Києва у великому приватному будинку і виховує двох маленьких дітей-погодок: синові 1 рік і 10 місяців і дочки 10 місяців.За словами мами, вона не збирається в декреті. Старшого сина вона віддала в садок в рік і два місяці, меншу дочку чекає те ж саме.

При цьому вільний час Анна присвячує собі коханій. Мами-суперниці під час ревізії дізналися, що живе Анна разом з мамою, яка заправляє всім в будинку і все контролює.

Весь вільний час Анна витрачає на себе кохану, поки її мама займається маленькими дітками. Вона також зізналася, що свідомо відмовилася від грудного вигодовування, щоб не зіпсувати свої форми. Однак учасниць спантеличило те, як годує дітей мама Анни – буквально змушує дитину їсти проти волі зі сльозами.

Зовнішня краса дуже важлива для Анни, саме за цим критерієм вона і вибирала собі чоловіка, що також спантеличилося учасниць і викликало питання. Однак подив викликала історія з глухотою старшого сина. Під час епідемії вірусу Анна поїхала в Москву, щоб помолитися за те, що сталося диво і вона змогла завагітніти. Повернувшись додому, дівчина заразила дитину пневмонією, що з часом обернулося для малюка глухотою. І тепер він змушений жити зі слуховим апаратом.

Користувачі Мережі були здивовані байдужістю матері до дітей, але любов'ю до власної зовнішності:

"Вбило, коли показали, як бабуся запихає їжу дітям, не даючи нормально прожувати і проковтнути; який він їй чоловік? Так, періодичний співмешканець) і дітей так хотіла, що не встигла народити, відразу в сад, а то мені з ними нудно.....дивна сімейка; це просто жах!!!!Як можна так годувати дитину....???? Садисти просто!!!!!; Це ж просто страта і знущання над маленьким беззахисними дітьми; бабуся фашист виховала дорослого нікчемного дитини! Просто жесть!».

Нагадавши, учасниця реаліті" Супермама " змушує сина вищипувати брови і робити б'юті-процедури.

Як повідомляла Politeka, учасниця реаліті "Супермама" залишає вдома трирічну дочку одну, а сама йде танцювати тверк