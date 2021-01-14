В новом выпуске "Супермама" участница поразила соперниц своим поведением и манерой воспитания ребенка

Второй сезон популярного украинского телешоу «Супермама» продолжает удивлять новыми участницами. В этот раз в четверке участвующих за почетное звание оказались: мама-красавица, Монтессори-мама, мама-танцовщица и мама-актриса. Третьей, чей дом посещали соперницы, оказалась молодая мама, которая любит танцевать тверк.

Третья участница проекта Анна является тренером по тверку, поэтому девушка пригласила участниц посмотреть на свою студию, потанцевать вместе с ней и взглянуть на ее выступление тоже.

Как и ожидалось, многим участницам не понравилось увлечение Анны и мама-Монтессори, которую невзлюбили поклонники проекта на Ютуб, раскритиковала девушку. Яркий наряд девушки, как и цвет волос, также удивил некоторых мам.

В тоже время ее 3-летняя дочь Регина растет настоящей модницей, которая даже танцует тверк вместе с ней и снимает забавные видео, что удивило соперниц. Из-за занятости, молодая мама мало уделяет внешнему виду девочки и занимается ее воспитанием. Также из-за работы Анна оставляет маленькую дочь одну дома, что озадачило и Дмитрия Карпачева.

Во время ревизии соперницы Анны отметили, что девушка много работает и замужем за молодым арабом, который живет за ее счет. Мужчина нигде не работает, в то время как Аня трудится до самой ночи. Также супруг признался, что уже не раз толкал девушку, поднимал на нее руку.

В сети осудили критику участницы мамы-Монтессори и поддержали Анну, заявив, что той надо уделять внимание ребенку, но бросить такого мужа:

«Отличная фигура, где целлюлит? Вот рыжуха завистливая 😂; Живёт у неё дома, не работает и бьёт её и ребёнка. М-да, король; Нигде не нормально поднимать на женщину руки; Аня, если ты прочитаешь это — уходи от этого человека!; Внимание ребёнку очень мало уделяется, и конечно нельзя её оставлять одну без внимания близких, это преступление, но она много работает..; В три года алфавит не все дети знают. Ничего такого нет; Аня и хорошая,но на ребёнка она тупо забила».

Напомним, участница реалити "Супермама" вынуждает сына выщипывать брови и делать бьюти-процедуры.

Как сообщала Politeka, похудевшая психолог шоу «Половинки» показала беременный живот: «развелась с мужем».

Также Politeka писала, что психолог Наталья Холоденко раскрыла главный секрет успеха в любом деле: «Важно не что ты делаешь, а…»