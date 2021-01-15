Девушка заботилась о себе, а не о детях

В новом выпуске "Супермама" участница напугала поведением во время обеда детей и рассказом о планах на будущее

Во втором сезоне проекта Супермама в новой четверке участниц оказались мама-дизайнер, мама-непоседа, мама-перфекционистка и мама-мотиватор. Мама, которая должна продемонстрировать свои методы воспитания детей, самореализацию и хозяйственность удивила поведением в семье.

Анна стала героиней выпуска. Девушка живет в пригороде Киева в большом частном доме и воспитывает двух маленьких детей-погодок: сыну 1 год и 10 месяцев и дочери 10 месяцев.По словам мамы, она не собирается в декрете. Старшего сына она отдала в садик в год и два месяца, меньшую дочь ждет то же самое.

При этом свободное время Анна посвящает себе любимой. Мамы-соперницы во время ревизии узнали, что живет Анна вместе с мамой, которая заправляет всем в доме и все контролирует.

Все свободное время Анна тратит на себя любимую, пока ее мама занимается маленькими детками. Она также призналась, что сознательно отказалась от грудного вскармливания, чтобы не испортить свои формы. Однако участниц озадачило то, как кормит детей мама Анны – буквально вынуждает ребенка есть против воли со слезами.

Внешняя красота очень важна для Анны, именно по этому критерию она и выбирала себе мужа, что также озадачилось участниц и вызвало вопросы. Однако недоумение вызвала история с глухотой старшенго сына. Во время эпидемии вируса Анна уехала в Москву, чтобы помолиться за то, что случилось чудо и она смогла забеременнеть. Вернувшись домой, девушка заразила ребенка пневмонией, что со временем обернулось для малыша глухотой. И теперь он вынужден жить со слуховым апаратом.

Пользователи сети были удивлены безразличием матери к детям, но любовью к собственной внешности:

«Убило, когда показали, как бабушка запихивает еду детям, не давая нормально прожевать и проглотить; Какой он ей муж? Так, периодический сожитель) и детей так хотела, что не успела родить, сразу в сад, а то мне с ними скучно.....странная семейка; Это просто ужас!!!!Как можно так кормить ребенка....???? Садисты просто!!!!!; Это же просто казнь и издевательство над маленьким беззащитными детьми; Бабушка фашист воспитала взрослого никчемного ребенка! Просто жесть!».

Напомним, участница реалити "Супермама" вынуждает сына выщипывать брови и делать бьюти-процедуры.

Как сообщала Politeka, участница реалити "Супермама" оставляет дома трехлетнюю дочь одну, а сама уходит танцевать тверк