Фронтмен студії "Квартал 95" Євген Кошовий здивував заклопотаним виглядом на святі

Як повідомляє Politeka.net, у соцмережі "Instagram" виклали кадр з останнього концерту "Вечірнього Кварталу", на якому актор показав кумедний номер у домашньому образі. Євген Кошовий опинився за святковим столом у чорній Вітрівці, розстебнувши блискавку на оголених грудях.

Сумний актор сперся і підпер голову з важким поглядом і похмурим виразом обличчя. Мабуть, його не радують ні апетитні страви, ні коньяк в красивому графині. В описі сумний вигляд Євгенія Кошового пояснили проблемою, яка зараз може хвилювати багатьох українців:

"Коли намагаєшся приблизно прикинути, скільки кілограмів набрав за новорічні свята. А стати на ваги ще не наважуєшся".

Користувачі соціальної мережі в коментарях відреагували на черговий номер "Квартал 95" за участю Євгена Кошового:

"Ооо, да"; " Женя день народження дочки пройшло!!!😊 "; "Це повний..."; "Жери менше".

Варто відзначити, що старша дочка шоумена на ім'я Варя 15 січня відзначає 13-річчя. Знаменитий батько вирішив оригінально привітати дівчинку:

"З Днем народження, моя артистка ❤️ @k0shevaya 13 нормальний поверх. Далі тільки вище і з любов'ю до всіх, хто з тобою поруч) і без нервів😂 Люблю і пишаюся", - підписав Євген спільне фото з іменинницею.

Нагадавши, епоха "Квартал 95" закінчується, для Кошового і Кравець настають важкі часи:

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