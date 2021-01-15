Молдавський співак і колишній тренер шоу "Голос країни", здається, знайшов заміну українській співачці Тіні Кароль

Довгий час іноземному виконавцю приписували роман з пекучою українкою, передає Politeka.net. Балан і Кароль навіть записали кілька хітів, і відкрито кокетували, підігріваючи інтерес до своїх можливих стосунків.

Шанувальники постійно ворожили, коли ж співаки офіційно оголосять про свої стосунки, але цього так поки й не сталося.

А поки Тіна і Балан активно займаються творчістю.

Не так давно молдавський артист випустив нову пісню з красунею INDI. Два співака виступили на фіналі шоу "Танці з зірками" з піснею "Дыша о любви". Відповідним відео поділилися в групі "Голос країни".

На кадрах Балан і INDI обіймалися і танцювали, притискаючись один до одного тілами.

"У вас теж мурашки по шкірі від цього виступу?💔

Нещодавно тренер #голоскраїни10 @danbalan заснував лейбл під назвою «Monarda Studios», куди увійшла його підопічна з 10 сезону Голосу країни - співачка INDI @indi_edilbayeva .

У фіналі шоу @tanci1plus1 творчий тандем презентував пісню під назвою «Дышат о любви»", - написали автори поста.

"Хіт, як і будь-яка його робота💜 💜 💜 🔥 🔥 🔥", " наш Данчик най най!😘 😘 😘 і пісня просто космос!!!😍😍😍🌌🌌🌌✨✨✨", "Крута пісня супер 👍👍👍👍❤️❤️❤️🙏👏👏👏👏👏👏", "красива музика, красиві слова, і все, не чіпляє!", "У нас мурашок немає. Інші його пісні набагато краще. А ця не чіпляє", " це щось космічне і неповторне. Дует супер", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, несподіване об'єднання Наді Дорофєєвої з Даном Баланом сколихнуло мережу.

Як повідомляла Politeka, сумний Дан Балан приголомшив несподіваним чином, залишилися тільки очі.

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