Українська співачка Оля Полякова вибралася погуляти на пляж, сподіваючись скинути зайву вагу на Мальдівах

Як повідомляє Politeka.net, після Різдва артистка зі своєю сім'єю поїхали відпочивати на знаменитий курорт, але розрахувала свою норму і злегка поправилася. Вона показала свою фігуру на відвертих фото, які опублікувала в соцмережі "Instagram".

Оля Полякова вибралася на узбережжі в яскраво-жовтому купальнику з квітковими візерунками, який тісно обтягнув її видатні форми, а широкий солом'яний капелюх доповнив пляжний образ артистки. Під час прогулянки співачка опустилася на коліна і попустувала в пристрасній позі, розпушивши пісок. Потім Полякова піднялася на ноги і покрасувалася своєю фігурою в повний зріст.

"Трошки ситненько тут, вже плюс 2 намічається ще 2 ! Відправляйте мене бігати!!! Отже??? 1234????",- звернулася артистка до шанувальників в описі.

Користувачі Мережі прийшли в захват від зовнішнього вигляду зірки і залишили багато позитивних коментарів:

"Боже, яка гарна"; " Полякова, це легально так виглядати?"; "Нереальна, Божественна дівчина, заглядіння😍❤️"; " Оля, дайте відповідь, будь ласка, чому ви така богиня?"; "Фігура вогонь"; " з такою фігуркою не страшні кілограми! Статуетка ви, Оля"; "красуня, Українська королева"; " що це за принадність????"; "Прилетиш і знову треники"; " Оля, бігати!!!"; "Сексі мама)🔥 🔥 🔥"; " відразу на обкладинку!"; "Оленька так тримати! Красуня!"; "А нехай собі намічається 😁 виглядаєте супер!))) "; "Бомба ракета гармата граната".

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