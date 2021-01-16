Старша дочка популярної співачки Олі Полякової викликала ажіотаж в мережі новими знімками в нескромному купальнику

Як відомо, 15-річна Маша Полякова активно веде свій Instagram, час від часу пробуючи себе в якості моделі. Цього разу школярка поділилася яскравими знімками з сонячних Мальдів, куди вона вирушила відпочивати з сім'єю. Про це повідомляє Politeka.net.

На фото Маша позує на пляжі, демонструючи на собі оригінальний купальник. Червоний комплект має одну пікантну деталь: на його ліфі є дві вставки тканини тілесного кольору, через які здається, що груди прикриті лише двома невеликими смужками червоної тканини. Дівчина також високо підтягнула низ купальника, зробивши свій образ ще більш неоднозначним.

Потрібно відзначити, що не всі порахували такі знімки придатними для 16-річної Маші. Її пост бурхливо коментують Передплатники.

"Труси ще вище треба", "на другому фото дуже на маму схожа", "всі фото шикарні. І фігура теж", "Господи, навіщо труси так натягувати", "але купальника іншу модель можна спробувати, скромніше, тобі ж тільки 16 років", "фігура вогонь, Маш", "чого ви всі такі злі? Хлопці не заздріть, люди відпочивають", "Оля Полякова, тільки молодше", "Господи дівчинка вгамуйся", - пишуть люди.

Нагадаємо, безсоромна Полякова побешкетувала на пляжі і засмущала видом в тісному купальнику: "роздягатися буду".

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