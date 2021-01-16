Співачка Світлана Лобода з'явилася на обкладинці журналу зі світовим ім'ям



Як передає Politeka.net, кадром з глянцю артистка похвалилася на своїй сторінці в Instagram.

"Новий рік почався з краси! У світі хаосу і невизначеності, завжди є острівець любові і надії. Час сильних, успішних людей, готових кинути виклик, в першу чергу самим собі, щоб змінювати реальність і рухатися вперед. Працювати з професіоналами велика удача", - повідомила співачка в підписі до посту і подякувала журналу "ELLE" за співпрацю.

На опублікованому кадрі Лобода з'явилася в напівпрозорій чорній білизні і піджаку, позуючи на стільці.







Шанувальники були захоплені досягненням своєї улюблениці і не скупилися не схвальні відгуки про співачку.

"Світлана нас балує журналами, як приємно", "Яка ж красива", "Зірка", "Лободуся, ви ідеал жіночої краси", "Віра Брежнєва, теж на обкладинці цього журналу, і теж написано Лютий 2021", "Ви, як завжди, прекрасні. Чекаю прем'єру, 14 лютого сингл новий сподіваюся буде", - писали в коментарях під постом.





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