Певица Светлана Лобода появилась на обложке журнала с мировым именем



Как передает Politeka.net, кадром с глянца артистка похвасталась на своей страничке в Instagram.

"Новый год начался с красоты! В мире хаоса и неопределенности, всегда есть островок любви и надежды. Время сильных, успешных людей, готовых бросить вызов, в первую очередь самим себе, чтобы менять реальность и двигаться вперед. Работать с профессионалами большая удача", - сообщила певица в подписи к посту и поблагодарила журнал "ELLE" за сотрудничество.

На опубликованном кадре Лобода появилась в полупрозрачном черном белье и пиджаке, позируя на стуле.







Поклонники были восхищены достижением своей любимицы и не скупились не лестные отзывы о певице.

"Светлана нас балует журналами, как приятно", "Какая же красивая", "Звезда", "Лободуся, вы идеал женской красоты", "Вера Брежнева, тоже на обложке этого журнала, и тоже написано февраль 2021", "Вы, как всегда, прекрасны. Жду премьеру, 14 февраля сингл новый надеюсь будет", - писали в комментариях под постом.







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