Популярна співачка Наташа Корольова дружина бодібілдера Сергія Глушка Тарзана посвітила формами в купальнику

Як повідомляє Politeka.net, фото артистки з'явилося в "Instagram".

Королева зображена в помаранчевому роздільному купальнику, стоячи у воді. Співачка завела руки за голову і поправляє волосся. Можна відзначити, що на обличчі королевою немає макіяжу.

У фотографії привертає увагу, що фігура артистки знаходиться не в кращій формі. Її шкіра виглядає трохи в'ялою. Крім того, видно і пару зайвих кілограмів.

"Худнути ніколи не пізно, тим більше стрнка фігура завжди молодить", - сказано в підписі до фото.

Можна заметітіть, що вид співачки на цьому дуже відрізняється від того, в якому вигляді вона появлется наприклад в своїх в кліпах. У реальному житті безхатченку артистку можна і не впізнати.

Кпрімеру свою пісню "Червона помада" Королева преентовала в яскравому образі, який робить її молодшою.

Відзначимо, раніше Королева зізнавалася, що за її фігурою стежить чоловік Сергій Глушко. Сам він багато років намагається вести здоровий спосіб життя і привчає до нього саму Наташу. Королева зізналася, що Тарзан забороняє їй їсти шкідливі для організму продукти і ретельно стежить за вмістом холодильника.

Однак схоже, на тлі недавніх скандалом зі зрадами йому було не до того.

Нагадаємо, Наташа Корольова розридалася в обіймах Тарзана після скандалу зі зрадами: "стільки болю і ганьби приніс...".

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