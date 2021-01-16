Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала, як упорядковує себе

Як правило, шанувальники цікавляться режимом дня Лопес і запитують про це кожен раз, коли зірка з'являється в спортзалі. Вона має намір завжди виглядати красиво, тому навіть в 51 рік тримає свій режим під жорстким контролем. Свій день Джей Ло починає з низькокалорійного напою на молоці з кіноа або воді.

Також часто Лопес снідає звичайним смузі з ягід, несолодкого йогурту, кориці, меду, льоду, лимонного соку і протеїну. В цілому Дженніфер вважає за краще рис або батат з бобами, а також свинину або курку без шкідливих спецій і перцю.

Як видно на фото, Лопес займається для того, щоб не втратити форму. На сцені вона блищить у відвертих нарядах і не бажає змінювати звички. Зірка не п'є чай, каву і алкоголь і навіть у свій день народження ходить в спортзал, не пропускаючи занять.

"Прийом великої кількості води, особливо перед тренуванням, допомагає займатися наполегливіше і отримувати від спорту більше», — зізналася Дженніфер в інтерв'ю раніше.

Instagram артистка також вирішила показати себе в домашньому вигляді-без макіяжу і фотошопу, зате з маскою на обличчі, яку Лопес вихваляє. Таким чином зірка вирішила показати, як насправді робить доглядові процедури і що потребує зволоження шкіри.

Користувачі Мережі були здивовані образом зірки:

"Будь ласка, не поводься так, ніби у тебе ще не було роботи; так! З усіма твоїми пластичними операціями? Звичайно, ти добре виглядаєш .. lol; звичайно, вона робить ботокс. Її лоб не рухався вже багато років. Заморожений. Вона збрехала про це; Ну, я впевнений, що з усім ботоксом будь-який безлад на обличчі буде добре виглядати; все це зникне після прання; 😍 природна краса❤️; так, але вам теж був ботокс. Будь ласка, будьте чесні".

Нагадаємо, що розпалена Дженніфер Лопес на тренуванні засвітила свої " ягідки "у відвертому топіку:"Ого, яка поза".

Як повідомляла Politeka, Дженніфер Лопес сп'янила видом на пляжі, засвітивши бюст:"яка шоколадка".

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