Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала, как приводит себя в порядок
Как правило, поклонники интересуются режимом дня Лопес и спрашивают об этом каждый раз, когда звезда появляется в спортзале. Она намерена всегда выглядеть красиво, поэтому даже в 51 год держит свой режим под жестким контролем. Свой день Джей Ло начинает с низкокалорийного напитка на молоке из киноа или воде.
Также часто Лопес завтракает обычным смузи из ягод, несладкого йогурта, корицы, меда, льда, лимонного сока и протеина. В целом Дженнифер предпочитает рис или батат с бобами, а также свинину или курицу без вредных специй и перца.
Как видно на фото, Лопес занимается для того, чтобы не потерять форму. На сцене она блистает в откровенных нарядах и не желает менять привычки. Звезда не пьет чай, кофе и алкоголь и даже в свой день рождения ходит в спортзал, не пропуская занятий.
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«Прием большого количества воды, особенно перед тренировкой, помогает заниматься упорнее и получать от спорта больше», — призналась Дженнифер в интервью ранее.
Инстаграм артистка также решила показать себя в домашнем виде – без макияжа и фотошопа, зато с маской на лице, которую Лопес восхваляет. Таким образом звезда решила показать, как на самом деле делает уходовые процедуры и что нуждается в увлажнении кожи.
Пользователи сети были удивлены образом звезды:
«Пожалуйста, не веди себя так, будто у тебя еще не было работы; Да! Со всеми твоими пластическими операциями? Конечно, ты хорошо выглядишь .. lol;Конечно, она делает ботокс. Ее лоб не двигался уже много лет. Замороженный. Она солгала об этом; Ну, я уверен, что со всем ботоксом любой беспорядок на лице будет хорошо выглядеть; Все это исчезнет после стирки; 😍 Естественная красота❤️ даже уставшей хороша; Да, но вам тоже был ботокс. Пожалуйста, будьте честны».
Напомним, что разгоряченная Дженнифер Лопес на тренировке засветила свои "ягодки" в откровенном топике: "Ого, какая поза".
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