Зірка студії "Квартал 95" Лєра Товтолєс продемонструвала відмінну фізичну форму, показавши, як їй допомогла йога

Як повідомляє Politeka.net, артистка "Жіночого кварталу" поділилася новим постом, в якому зізналася в любові до занять йогою. За її словами, вона займається ці вже два роки.

"Я займаюся йогою. Мені абсолютно все одно де це робити, головне робити це хоча б через день. Якби не йога, то моїй спині б прийшов кінець, з моїм ритмом життя, любов'ю до каблуків... Йога - це спосіб поговорити зі своїм тілом, відчути кожну ділянку тіла, зупиниться і подихати на повні груди", - написала артистка.

Свій пост вона супроводила коротким відео, на якому показала фрагменти своїх занять в залі. На кадрах Товстолєс активно працює над своєю формою, присідаючи і витягуючись на четвереньках в позі»кішки".

Її шанувальники тут же відреагували на пост зірки, засипавши її лайками. Знайшлася серед коментарів і несподівана порада Лері:

"Каші більше їж худенька", - написав один з коментаторів.

Раніше ми писали, що Товстолєс показала себе в ніжному образі.

На фото красуня позувала в шовковій блузі сизого відтінку. Зірка посміхалася, задерши одну ніжку. Крім блузи на Лєрі нічого не було, тому можна легко оцінити ідеальні ніжки зірки.

Товстолес сиділа в старому кріслі і хвалилася пікантним вбранням, роблячи кадр максимально спокусливим.

Нагадаємо, блондинка з "Квартал 95" в одній блузочці втілила найсміливіші фантазії: "ніжки просто вогонь".

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