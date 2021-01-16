Зірка студії "Квартал 95" Лєра Товтолєс продемонструвала відмінну фізичну форму, показавши, як їй допомогла йога
Як повідомляє Politeka.net, артистка "Жіночого кварталу" поділилася новим постом, в якому зізналася в любові до занять йогою. За її словами, вона займається ці вже два роки.
"Я займаюся йогою. Мені абсолютно все одно де це робити, головне робити це хоча б через день. Якби не йога, то моїй спині б прийшов кінець, з моїм ритмом життя, любов'ю до каблуків... Йога - це спосіб поговорити зі своїм тілом, відчути кожну ділянку тіла, зупиниться і подихати на повні груди", - написала артистка.
Свій пост вона супроводила коротким відео, на якому показала фрагменти своїх занять в залі. На кадрах Товстолєс активно працює над своєю формою, присідаючи і витягуючись на четвереньках в позі»кішки".
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Її шанувальники тут же відреагували на пост зірки, засипавши її лайками. Знайшлася серед коментарів і несподівана порада Лері:
"Каші більше їж худенька", - написав один з коментаторів.
Раніше ми писали, що Товстолєс показала себе в ніжному образі.
На фото красуня позувала в шовковій блузі сизого відтінку. Зірка посміхалася, задерши одну ніжку. Крім блузи на Лєрі нічого не було, тому можна легко оцінити ідеальні ніжки зірки.
Товстолес сиділа в старому кріслі і хвалилася пікантним вбранням, роблячи кадр максимально спокусливим.
Нагадаємо, блондинка з "Квартал 95" в одній блузочці втілила найсміливіші фантазії: "ніжки просто вогонь".
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