Зовсім скоро в Україні стартує новий сезон шоу "Голос країни", творці якого обіцяють масу сюрпризів

Як повідомляє Politeka.net, 11 сезон популярного проекту стартує вже 24 січня на телеканалі "1+1". Анонс з'явився на офіційній сторінці шоу в «Instagram».

"Це просто неможливо пропустити🔥 ще більше вокалу, ще більше талантів, ще більше яскравих вражень у масштабному одинадцятому сезоні" Голос країни. Перезавантаження " вже 24 січня», - сказано в повідомленні.

Анонс проілюстрований фотографією руки одного з тренерів на заповітній червоній кнопці. При цьому уважні шанувальники відразу впізнали Олега винника.

"Удачі Вам Олег Анатолійович, з вашими підопічними, творчого захоплюючого процесу і перемоги!", "Олега Винника рука», «це Винник", " Привіт, Олежка. Буду дивитися. Чекаю з нетерпінням", - пишуть в коментарях.

Користувачі мережі пишуть, що з нетерпінням чекають показу шоу.

"Чекаю з нетерпінням Голос країни 11 сезон, я знаю, що там будуть приголомшливі учасники і прекрасні тренера. Тренерський склад-ідеальний 😍, якраз ті люди, від яких у мене величезний захват, саме ви, надихаєте мене", - пишуть в коментарях.

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