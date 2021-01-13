Роскошная Тина Кароль пустилась в пляс с Даном Баланом на одном из эфиров «Голоса країни»

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм-аккаунте шоу появилось видео с 10 сезона проекта. На ролике все судьи шоу зажигали на сцене под песню рок-групи Portugal The Man «Feel It Still». Музыкант Ерлан Баибазаров покорил судей и, в особенности, Тину Кароль. Она обменялась флюидами с красавчиком, подтанцовывая рядом с ним. Не остались в стороне и другие судьи.

«Настоящим музыкальным сюрпризом в десятом сезоне #голоскраїни стал участник Ерлан Баибазаров. Своим вокалом артист смог развернуть три кресла и спеть сразу с несколькими тренерами 10 сезона», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях с теплотой вспомнили этот яркий эпизод 10 сезона. Поклонники шоу оставили под постом массу восторженных отзывов.

«Жаль что такого голоса мы больше не увидим», «нуу другое дело, лучший сезон.. скучаем», «Не забываемая атмосфера, в этом сезоне такого точно не будет», «Это было просто волшебно. Никогда не забуду этот день. Спасибо всем большое», «Было круто», «Лучший сезон», «Этот сезон навсегда останется в моем сердечке», «Спасибо за этот сезон и за эту атмосферу», «Талант», - пишут пользователи сети.

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