Роскошная Тина Кароль пустилась в пляс с Даном Баланом на одном из эфиров «Голоса країни»
Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм-аккаунте шоу появилось видео с 10 сезона проекта. На ролике все судьи шоу зажигали на сцене под песню рок-групи Portugal The Man «Feel It Still». Музыкант Ерлан Баибазаров покорил судей и, в особенности, Тину Кароль. Она обменялась флюидами с красавчиком, подтанцовывая рядом с ним. Не остались в стороне и другие судьи.
«Настоящим музыкальным сюрпризом в десятом сезоне #голоскраїни стал участник Ерлан Баибазаров. Своим вокалом артист смог развернуть три кресла и спеть сразу с несколькими тренерами 10 сезона», - подписали видео авторы аккаунта.
В комментариях с теплотой вспомнили этот яркий эпизод 10 сезона. Поклонники шоу оставили под постом массу восторженных отзывов.
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«Жаль что такого голоса мы больше не увидим», «нуу другое дело, лучший сезон.. скучаем», «Не забываемая атмосфера, в этом сезоне такого точно не будет», «Это было просто волшебно. Никогда не забуду этот день. Спасибо всем большое», «Было круто», «Лучший сезон», «Этот сезон навсегда останется в моем сердечке», «Спасибо за этот сезон и за эту атмосферу», «Талант», - пишут пользователи сети.
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