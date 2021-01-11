Український співак Олег Винник розбурхав мережу своєю участю в проекті "Голос країни"
Як передає Politeka.net, баталії почалися на сторінці проекту.
«Я хочу показати країні виконавців, які голосом донесуть від серця до серця найправдивіші емоції, найщиріші почуття, які називаються любов», - заявив Винник.
При цьому участь Винника в якості тренера проекту активно обговорюють українці. Поки одні радіють такій кандидатурі, інші не вважають співака гідним участі і тим більше перемоги. Свою думку користувачі Мережі висловлюють часом вельми агресивно.
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"Я дуже рада, що Олег буде суддею в цьому шоу - я впевнена, що він буде кращим! Будь-яке шоу, будь-яка програма тільки оживає з його участю! Я бажаю йому тільки удачі у всьому!", "я навпаки через багато років буду дивитися. Так набридли одні й ті ж судді-ці надумані любовні інтриги, кривляння, а тут Винник з Дорофєєвою як ковток свіжого повітря", " Олег ти найкращий скрізь!!!", "Олег Анатолійович, ваші вовчиці вірять у вашу перемогу і готові вас вашу неймовірну команду підтримувати", - пишуть в коментарях.
Але не всі згодні з такою позицією.
"Для чого псувати це шоу Винником?", "Він не гідний перемоги», «ще гірше кандидата в тренери не було», "Через нього не буду дивитися", "Який кошмар", - зазначають інші.
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