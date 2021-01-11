Украинский певец Олег Винник взбудоражил Сеть своим участием в проекте "Голос країни"
Как передает Politeka.net, баталии начались на странице проекта.
«Я хочу показать стране исполнителей, которые голосом донесут от сердца к сердцу самые правдивые эмоции, самые искренние чувства, которые называются любовь», - заявил Винник.
При этом участие Винника в качестве тренера проекта активно обсуждают украинцы. Пока одни радуются такой кандидатуре, другие не считают певца достойным участия и тем более победы. Свое мнение пользователи сети высказывают порой весьма агресивно.
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«Я очень рада, что Олег будет судьёй в этом шоу - я уверенна, что он будет лучшим! Любое шоу, любая программа только оживает с его участием! Я желаю ему только удачи во всём!», «Я наоборот спустя много лет буду смотреть. Так надоели одни и те же судьи - эти надуманные любовные интриги, кривляние, а тут Винник с Дорофеевой как глоток свежего воздуха», «Олег ты лучший везде!!!», «Олег Анатольевич, ваши волчицы верят в вашу победу и готовы вас вашу невероятную команду поддерживать», - пишут в комментариях.
Но не все согласны с такой позицией.
«Для чего портить это шоу Винником?», «Он не достоин победы», «Еще хуже кандидата в тренеры не было», "Из-за него не буду смотреть", «Какой кошмар», - отмечают другие.
Напомним, что тайная жена Олега Винника оделась в "серебро" и решилась на личное признание: "И представить не могла, что...".
Как сообщала Politeka, Винник тесно прижался к тайной жене у всех на виду, любовь витает в воздухе: «Лучшая пара».
Также Politeka писала, что Винник решил сменить имидж, удивив даже «волчиц», кадры преображения: «Блин, какой мужчина».