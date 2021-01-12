Співачка з Одеси Ірина Ебралідзе прийшла в 11 сезон шоу "Голос країни" щоб вшанувати пам'ять загиблої матері

Про трагедію дівчата написали на офіційній сторінці телеканалу "1+1" у соцмережі "Instagram", передає Politeka.net. Глядачі зможуть дізнатися подробиці 24 січня, коли відбудеться прем'єра нового сезону, а поки організатори розкривають цікаві факти про учасників.

"Вразить своїм співом одеситка Ірина Ебралідзе, яка з дитинства дружить із зіркою українського шоубізнесу Мішель Андраде @mishvirmish Співачка вирішила прийти на «Голос країни. Перезавантаження» в пам’ять про матір, яка минулого року загинула в аварії у центрі столиці. ", - йдеться в повідомленні.

Крім Ірини, на шоу виступлять учасники з Китаю і Мароко, хлопець з "унікальним жіночим голосом", а також виконавець, який співав на показах відомих модних брендів. На сцені з'являться навіть імениті зірки, такі як екс-учасниця "ВІА Гри" Надія Мейхер і актор Віталій Борисюк, чоловік Ольги Сумської, глядачам також обіцяють повернення знаменитого дуету, який на довгий час випав зі світу шоу-бізнесу. Ведучим бекстейджа стане журналіст і шоумен Слава Дьомін.

Користувачі соцмережі прийшли в захват, дізнавшись про участь Єбралідзе, а також спробували вгадати той самий таємничий дует в коментарях:

"Урааа!))) Іришка, ти найкраща!) "; "Іра, вау! Чекаємо 💕"; " дует, який поставили на паузу-це Потап і Настя ????)) "; "Пара Нормальних? Микита?"; "Вже чекаємо".

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