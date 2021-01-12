22-летняя певица из Одессы Ирина Эбралидзе пришла в 11 сезон шоу "Голос країни" чтобы почтить память погибшей матери

О трагедии девушки написали на официальной странице телеканала "1+1" в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net. Зрители смогут узнать подробности 24 января, когда состоится премьера нового сезона, а пока организаторы раскрывают интересные факты об участниках.

"Поразит своим пением одесситка Ирина Эбралидзе, с детства дружит со звездой украинского шоубизнеса Мишель Андраде @mishvirmish Певица решила прийти на "Голос країни. Перезавантаження" в память о матери, которая в прошлом году погибла в аварии в центре столицы", - идет речь в сообщении.

Кроме Ирины, на шоу выступят участники из Китая и Мароко, парень с "уникальным женским голосом", а также исполнитель, который пел на показах известных модных брендов. На сцене появятся даже именитые звезды, такие как экс-участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер и актер Виталий Борисюк, муж Ольги Сумской, зрителям также обещают возвращение знаменитого дуета, который на долгое время выпал из мира шоу-бизнеса. Ведущим бекстейджа станет журналист и шоумен Слава Дьомин.

Пользователи соцсети пришли в восторг, узнав об участии Ебралидзе, а также попытались угадать тот самый таинственный дуэт в комментариях:

"Урааа!)))Иришка, ты лучшая!)"; "Ира, вау! Ждём 💕"; "Дуэт, который поставили на паузу - это Потап и Настя ????))"; "Пара Нормальных? Никита?"; "Уже ждем".

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