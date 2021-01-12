Несподіване об'єднання молдавського виконавця Дана Балана і української співачки Наді Дорофєєвої обговорюють в мережі
Як передає Рoliteka.net, несподівана заява на фан-сторінці сколихнула мережу.
"М1 2022 рік-Дан Балан @danbalan і Надя Дорофєєва @nadyadorofeeva презентували дуетну пісню🖤 #данбалан #надядорофеева помеч помріємо? навіть фільтр не захотілося накладати", - йдеться в повідомленні.
Пост супроводила спільне фото Балана і Дорофєєвої. Співак позує в повністю чорному вбранні, а Дорофєєва – в білій сукні з жовтими елементами. Такі різні, вони ніби доповнюють один одного.
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Відзначимо, реакції на ймовірність такого повороту були різними. Однак багатьох користувачів мережі така перспектива порадувала.
"Кайф в чистому вигляді«,» Надя Дорофєєва, все для тебе«,» О Боже«," до чого це...» ,- пишуть в коментарях.
Тим часом, глядачі "Голосу країни" чекають іншого дуету з Даном Баланом. Справа в тому, що автори проекту анонсували повернення на велику сцену відомого дуету, поставленого на паузу».
Багато хто припустив, що це буде саме дует Балана з Тіною Кароль.
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