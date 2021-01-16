Совсем скоро в Украине стартует новый сезон шоу «Голос країни», создатели которого обещают массу сюрпризов

Как сообщает Politeka.net, 11 сезон популярного проекта стартует уже 24 января на телеканале "1+1". Анонс появился на официальной странице шоу в «Инстаграм».

«Это просто невозможно пропустить🔥 Еще больше вокала, еще больше талантов, еще больше ярких впечатлений в масштабном одиннадцатом сезоне «Голос страны. Перезагрузка» уже 24 января», - сказано в сообщении.

Анонс проиллюстрирован фотографией руки одного из тренеров на заветной красной кнопке. При этом внимательные поклонники сразу узнали Олега винника.

«Удачи Вам Олег Анатольевич, с вашими подопечными, творческого увлекательного процесса и победы!», «Олега Винника рука», «Это Винник», «Привет, Олежка. Буду смотреть. Жду с нетерпением», - пишут в комментариях.

Пользователи Сети пишут, что с нетерпением ждут показа шоу.

«Жду с нетерпением Голос Страны 11 сезон, я знаю, что там будут потрясающие участники и прекрасные тренера. Тренерский состав - идеальный 😍 , как раз те люди , от которых у меня огромный восторг, именно вы, вдохновляете меня», - пишут в комментариях.

Напомним, Олег Винник не сдержал эмоций на "Голосі країни", такого в шоу еще не было: "Боже мой, это круто"

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