Шоумен Тарзан (Сергій Глушко), чоловік російської співачки Наташі Корольової, показав свою "підготовку космонавта"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Тарзана у соцмережі.

Так, в акаунті чоловіка Наташі Корольової з'явилось відео, як він виконує вправи на спеціальному тренажері. При цьому він широко розсуває ноги та підтягується.

"Центр підготовки космонавтів", - йдеться у підписі до відео.

Особливої кумедності відеозапису додає те, що Тарзан наклав на нього пісню "Крилаті качелі".

"Сергію! Не перестаю вами дивуватись! Клас!", "Класний тренажер", "Вау, супер", "Крутий", "Сьогодні, до речі, день створення академії імені Можайського. Так що вітаю", "У Волочкової підгледів", - пишуть у коментарях.

Раніше повідомлялось, що Тарзан побував у Занзібарі, де знімався в новому проєкті під назвою "Плем'я". Разом зі своєю дружиною він довгий час жив серед аборигенів. В рамках проєкту пара з'ясовувала стосунки та намагались вивести їх на новий рівень. Вони сварились, мирились, а потім Тарзан навіть вирішив ще раз освідчитись дружині.

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