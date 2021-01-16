Шоумен Тарзан (Сергей Глушко), муж российской певицы Наташи Королевой, показал свою "подготовку космонавта"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Тарзана в соцсети.

Так, в аккаунте мужа Наташи Королевой появилось видео, как он выполняет упражнения на специальном тренажере. При этом он широко раздвигает ноги и подтягивается.

"Центр подготовки космонавтов", - говорится в подписи к видео.

Особой забавности видеозаписи добавляет то, что Тарзан наложил на него песню "Крылатые качели".

"Сережа! Не перестаю вами удивляться! Класс!", "Классный тренажер", "Вау, супер", "Крутой", "Сегодня, кстати, день создания академии имени Можайского. Так что поздравляю", "У Волочкой подсмотрел", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Тарзан побывал в Занзибаре, где снимался в новом проекте под названием "Племя". Вместе со своей женой он долгое время жил среди аборигенов. В рамках проекта пара выясняла отношения и пытались вывести их на новый уровень. Они ссорились, мирились, а потом Тарзан даже решил еще раз сделать прелдложение жене.

Напомним, заплаканные Королева и Тарзан поразили кадрами примирения, о скандале можно забыть: "искренняя Такая, а Сергей ваш…"

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