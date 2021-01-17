Актриса "Дизель Шоу" Вікторія Булітко вразила спокусливим виглядом і визнанням

Як повідомляє Politeka.net, красуня опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" відверте фото, зроблене серед дзеркал. Знаменитість постала перед неоновими лампами в блискучому латексному міні-сукні, поділ якого непристойно задерла мало не до пояса.

На знімку Вікторія Булітко постала з коротким темно-червоним волоссям, а образ доповнила великим переплетеним намистом на шиї. Вона придбала ще більш пікантний вигляд, широко розкривши рота в німому крику.

"Не...не... я-скромна ... А на фото, просто, позіхаю.... Чпоки-ноки... у сенсі Споки)))))", - підписала вона кадр.

Зухвала витівка Вікторії Булітко викликала бурхливий ажіотаж у соцмережі, користувачі засипали її коментарями:

"Вогненний вогонь..!!!"; "Скромна на масажі була, в бабусиній білизні"; "Тигриця"; "моя рок-н-рол зірка🌟"; " від перезбудження все лопнуло в штанях..."; "Та мені здається я вже не засну🤣 🗿"; "вау! Супер пупер 👍 в сенсі і Вам На добраніч"; " осліпнути від краси можна!"; "справжні супергерої, але небезпечна, кльова"; " Вікторія як завжди прекрасна!"; "Просто вау"; " Крута красуня!"; "Чарівна, неперевершена красуня, номер 1 Серед всіх зірок"; "Ну ось і як тепер заснути після такого фото, і тим більше від побажання під ним?"; "Аж тремтіння бере" ;" ось навіщо ви так? Як я засну..."; "Ох Віка. Яка ти крута. Чарівна, вогонь. Я подумав, ти рок співаєш 😉 ДО РЕЧІ кадик дуже класна. Спасибі за такого персонажа"; " О чорт, після такого жоден чоловік не засне!".

Нагадаємо, Вікторія Булітко з "Дизель шоу" потрапила в ганебну ситуацію в лікарні: "Треба було постаратися".

Як повідомляла Politeka, розпатлана Булітко з " Дизель шоу "налякала виглядом після свят:"гірше нікуди".

Також Politeka писала, що розпусниця Булітко з "Дизель Шоу" приставала до масажиста, камери все зняли.