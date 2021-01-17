Христина Орбакайте не забула про день народження російського композитора Ігоря Ніколаєва

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram Христина Орбакайте ділиться переважно робочими кадрами, а також знімками, на яких вона зображена з чоловіком Михайлом Земцовим і дітьми.

Однак сьогодні співачка зробила виняток і поділилася у своєму Instagram рідкісним кадром, на якому зображена зі знаменитим композитором Ігорем Ніколаєв.

Приводом для публікації став день народження Ніколаєва. Варто відзначити, що їх пов'язує не тільки одна сцена. Як відомо екс-чоловік Наташі Корольової протягом багатьох років дружить з сім'єю Примадонни російського шоу-бізнесу.

На знімку, який опублікувала Орбакайте, зірки російського шоу-бізнесу сидять поруч і щасливо посміхаються на камеру. На співачці оксамитова сукня з вишитими квітами, а на композиторі темно-синій костюм.

"Дякую за щирість і багаторічну дружбу, будь щасливий і здоровий❤️ даруй любов своїм маленьким і дорослим музам!",- підписала Орбакайте відповідний знімок.

У коментарях під публікацією користувачі мережі приєдналися до привітання Орбакайте: "фантастично талановитий і чертовски обоятелен"," З Днем Народження!!! Удачі щастя і везіння", "ура вітаю з днем народження💋", "красивий, стрункий, молодий і весь будинок чекав, щоб побачити як ви помахаєте рукою зі словами - Бай - бай".

Нагадаємо, Орбакайте показала подорослішала дочка, в мережі не приховують захоплення.

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