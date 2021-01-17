Відома модель Емілі Ратаковски до вагітності часто брала участь в різних пляжних фотосесіях

Емілі Ратаковскі вважається однією з найпопулярніших світових моделей, секрети краси якої бажають дізнатися мільйони жінок. І це не дивно, адже фігуру знаменитості вважають ідеальною – завжди струнка і витончена Емілі бере участь у фотосесіях навіть не бентежачись, коли доводиться роздягатися.

На фото видно, що дівчина може вразити екзотичним зовнішнім виглядом і підкреслити образ завдяки і дизайнерської, і простий одязі. На зйомках на узбережжі Емілі змінила кілька нарядів, проте всі вони добре виділяли її фігуру.

І хоча модель одного разу зізналася, що їй дуже пощастило з метаболізмом, вона все-таки працює над тілом. При цьому у Емілі немає особистого тренера, і вона не любить спорт. Також модель дозволяє собі фаст-фуд, але тримає себе в руках і не переборщує. Перед заходами Емілі очищає організм соками, проте в повсякденному житті любить м'ясо.

Добре виглядати їй допомагають спа, масаж і активний відпочинок на пляжі.

Також в помаранчевому бікіні з простим дизайном Емілі виглядала відмінно-мінімум деталей і макіяжу роблять її ще більш привабливою. За словами Емілі у неї дуже виразна зовнішність, так що тут важливо не переборщити з косметикою, причому духи Ратаковскі також не любить, адже їй подобається власний аромат тіла, за що її давно прозвали чуттєвої богинею.

"Я отримую задоволення від того, що раз на місяць ходжу в корейський спа. Ти потрапляєш в усі ці різні басейни. Після них тобі наносять скраб для тіла, і ти лежиш голою з 20 іншими жінками. Потім ти приймаєш душ. Мені подобається масаж акупресури", - розповідала модель раніше.

Нагадавши, розпатлана Ратаковскі задерла ніжки в мереживних панчохах, гаряче фото

А ще Politeka писала, що Емілі Ратаковскі стиснула свої апетитні "малятка" тісним топіком

Також Politeka повідомляла, що спокуслива Ратаковскі без білизни дозволила зазирнути у своє бездонне декольте