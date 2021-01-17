Известная модель Эмили Ратаковски до беременности часто принимала участие в различных пляжных фотосессиях

Эмили Ратаковски считается одной из самых популярных мировых моделей, секреты красоты которой желают узнать миллионы женщин. И это не удивительно, ведь фигуру знаменитости считают идеальной – всегда стройная и изящная Эмили принимает участие в фотосессиях даже не смущаясь, когда приходится раздеваться.

На фото видно, что девушка может сразить экзотическим внешним видом и подчеркнуть образ благодаря и дизайнерской, и простой одежде. На съемках на побережье Эмили сменила несколько нарядов, однако все они хорошо выделяли ее фигуру.

И хотя модель однажды призналась, что ей очень повезло с метаболизмом, она все-таки работает над телом. При этом у Эмили нет личного тренера, и она не любит спорт. Также модель позволяет себе фаст-фуд, но держит себя в руках и не перебарщивает. Перед мероприятиями Эмили очищает организм соками, однако в повседневной жизни любит мясо.

Хорошо выглядеть ей помогают спа, массаж и активный отдых на пляже.

Также в оранжевом бикини с простым дизайном Эмили выглядела отлично – минимум деталей и макияжа делают ее еще более привлекательной. По словам Эмили у нее очень выразительная внешность, так что здесь важно не переборщить с косметикой, причем духи Ратаковски также не любит, ведь ей нравится собственный аромат тела, за что ее давно прозвали чувственной богиней.

«Я получаю удовольствие от того, что раз в месяц хожу в корейский спа. Ты попадаешь во все эти различные бассейны. После них тебе наносят скраб для тела, и ты лежишь голой с 20 другими женщинами. Затем ты принимаешь душ. Мне нравится массаж акупрессуры», - рассказывала модель ранее.

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