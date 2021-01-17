Безстрашна Настя Каменських покрасувалася в стильному пляжному вбранні
Як повідомляє Politeka.net, Настя Каменських зараз відпочиває з Потапом на Мальдівах. Настя продовжує показувати підписникам на камеру, як проводить час і змінює вбрання немов рукавички.
Так, вона опублікувала в Instagram свіжий пляжний знімок.
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На співачці - довга смугаста сорочка і коротенькі джинсові шорти, які підкреслюють стрункість її засмаглих ніг. Варто відзначити, що ці шортики зірка досить часто демонструє в своєму фотоблозі, схоже, вони – одна з її улюблених частин гардеробу.
Співачка позує на пляжі - за її спиною можна побачити пальми і чисту морську воду. Каменських на кадрах щасливо бігає по білому піску, на її губах яскрава посмішка.
Користувачі мережі захопилися зовнішнім виглядом співачки, правда були і ті, кому не сподобався вибір вбрання. Вони здивувалися, що Каменських заправила сорочку в шорти, при цьому низ визирає з джинсовки.
"Красуня виглядаєш чудово!!! 😍 ", "Красоточка 💋ти просто агонь Настя😘", "дивно виглядає наряд", " я із захопленням спостерігала і надихалася неймовірною красою!", "Шикарна💗. Гарного Вам відпочинку💗 😘", "Я не зрозумію сорочка що в шорти заправлена? Це все одно що в труси я б майку заправив".
Нагадаємо, Каменських розкуто покрутила формами в чорному бікіні.
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