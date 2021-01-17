Настя доказала, что все еще может удивлять

Бесстрашная Настя Каменских покрасовалась в стильном пляжном наряде

Как сообщает Politeka.net, Настя Каменских сейчас отдыхает с Потапом на Мальдивах. Настя продолжает показывать подписчикам на камеру, как проводит время и меняет наряды словно перчатки.

Так, она опубликовала в Instagram свежий пляжный снимок.

На певице – длинная полосатая рубашка и коротенькие джинсовые шорты, которые подчеркивают стройность ее загорелых ног. Стоит отметить, что эти шортики звезда довольно часто демонстрирует в своем фотоблоге, похожа, они – одна из ее любимых частей гардероба.

Певица позирует на пляже - за ее спиной можно увидеть пальмы и чистую морскую воду. Каменских на кадрах счастливо бегает по белому песку, на ее губах яркая улыбка.

Пользователи сети восхитились внешним видом певицы, правда были и те, кому не понравился выбор наряда. Они удивились, что Каменских заправила рубашку в шорты, при этом низ выглядывает из джинсовки.

"Красавица выглядишь прекрасно!!! 😍", "Красоточка 💋ты просто агонь 🙈Настя 😘", "Странно смотрится наряд", "Я с восхищением наблюдала и вдохновлялась невероятной красотой!", "Шикарная💗😘. Хорошого вам отдыха💗😘", "Я не пойму рубашка что ли в шорты заправлена? Это все равно что в трусы я бы майку заправил".

Напомним, Каменских раскрепощенно покрутила формами в черном бикини.

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