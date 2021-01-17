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Батько актриси Меган Маркл і тесть британського принца Гаррі, Томас Маркл, зніме документальний фільм, в якому розкриє подробиці особистого життя своєї дочки

Чоловік заявив виданню The Sun, що планує закінчити зйомки до кінця 2021 року. У Томаса вже є досвід роботи в кіно, він брав участь у створенні телевізійного фільму, хоча вважає цю роботу назавершенной. Зараз же він готується показати біографічну стрічку про своє життя і ставлення з родичами, включаючи Меган.

"Все починається з мого життя, моєї сім'ї, моєї любові до театру і телебачення і того, як я до цього прийшов. Потім моє життя з Меган, дорослішання, її шкільні роки, поки вона не пішла в коледж, і коли почалася її кар'єра", - поділився своїми планами Томас Маркл.

Він вирішив окремо торкнутися теми відносин з дочкою, а також показати у своєму фільмі фото з сімейного архіву і улюблений знімок з Меган. Томас сподівається, що ця картина вийде цікавою і повною.

"Ми добре жили разом вплід до її першого шлюбу і її переїзду в Канаду. Тоді нова історія почалася! Це типу "що сталося з моєю малятком", - поділився батько герцогині в бесіді з журналістами.

Раніше стало відомо, що зведена сестра підготувала цілу книгу про Меган Маркл під назвою "Щоденник нахабної принцеси". Саманта Грант повинна презентувати свою роботу 17 січня.

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