Об этом еще никто не знает

Отец актрисы Меган Маркл и тесть британского принца Гарри, Томас Маркл, снимет документальный фильм, в котором раскроет подробности личной жизни своей знаментой дочери

Мужчина заявил изданию The Sun, что планирует закончить съемки до конца 2021 года. У Томаса уже есть опыт работы в кино, он участвовал в создании телевизионного фильма, хотя считает эту работу назавершенной. Сейчас же он готовится показать биографическую ленту о своей жизни и отношении с родственниками, включая Меган.

"Все начинается с моей жизни, моей семьи, моей любви к театру и телевидению и того, как я к этому пришел. Затем моя жизнь с Меган, взросление, ее школьные годы, пока она не пошла в колледж, и когда началась ее карьера", - поделился своими планами Томас Маркл.

Он решил отдельно затронуть тему отношений с дочерью, а также показать в своем фильме фото из семейного архива и любимый снимок с Меган. Томас надеется, что эта картина получится интересной и полной.

"Мы хорошо жили вместе вплодь до ее первого брака и ее переезда в Канаду. Тогда новая история началась! Это типа "Что случилось с моей малышкой", - поделился отец герцогини в беседе с журналистами.

Ранее стало известно, что сводная сестра подготовила целую книгу о Меган Маркл под названием "Дневник нахальной принцессы". Саманта Грант должна презентовать свою работу 17 января.

Напомним, что сестра Меган Маркл вывалила неудобную правду о жене принца Гарри: "Эффект разорвавшейся бомбы"

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