Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес захопила яскравим іміджем під час вуличної фотосесії

У 51 рік артистка може похвалитися бездоганним почуттям стилю, підтягнутою фігурою і моложавим виглядом, завдяки якому шанувальники масово просять розкрити всі її секрети краси. Лопес своїх методів не приховує, проте запевняє, що уколи ботокса тут ні до чого.

Займаючись спортом, танцями і серфінгом, зірка отримала приголомшливі форми. Останнім часом артистка працює над новими рішеннями для свого магазину косметики, займається створенням кліпу і нещодавно взяла участь в рекламі.

"Це 2021 рік. ✨ Цього року я об'єдналася з Coach. Ми надихаємо всіх залишати послання подяки людям, які вносять зміни і оптимізують наше життя, суспільство і весь світ. #CoachFamily", - написала Лопес під вуличними кадрами, на яких позувала в плащі і модних джинсах.

Користувачі відразу відповіли:

"Класне фото🔥; Божий воїн; шалено шикарний образ вау !!! Я одержима красою jlo; чудово💐 💐; OMGG Queen така чудова! 👑 😭 ; Дивно💕; ідеально😍 😍; не можу ... Перестань в нас стріляти, ти завжди нас вбиваєш; така красива❤️; яка прекрасна жінка; не можна просто так взяти і не захопитися".

Нагадаємо, артистка танцює на пілоні, займається спортом з коханим, розважається на пляжі і любить латиноамериканські танці. Як видно на фото з виступу Лопес, виглядає вона відмінно навіть в чорній кофті з застібками і концертом чорному боді, зовсім не приховує ніжки.

Джей Ло вирішила розлучитися із зайвими кілограмами досить давно і ще після пологів привела себе в порядок, займаючись за спеціально розробленою методикою її тренера Трейсі Андерсон. В основу тренувань лягли активні фізичні навантаження-плавання, заняття на велотренажерах і біг.

Нагадаємо, що розпалена Дженніфер Лопес на тренуванні засвітила свої " ягідки "у відвертому топіку:"Ого, яка поза".

Як повідомляла Politeka, Дженніфер Лопес сп'янила видом на пляжі, засвітивши бюст:"яка шоколадка".

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