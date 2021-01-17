Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес восхитила ярким имиджем во время уличной фотосессии

В 51 год артистка может похвастаться безупречным чувством стиля, подтянутой фигурой и моложавым видом, благодаря которому поклонники массово просят раскрыть все ее секреты красоты. Лопес своих методов не скрывает, однако уверяет, что уколы ботокса здесь не при чем.

Занимаясь спортом, танцами и серфингом, звезда получила потрясающие формы. В последнее время артистка работает над новыми решениями для своего магазина косметики, занимается созданием клипа и недавно приняла участие в рекламе.

«Это 2021 год. ✨ В этом году я объединилась с Coach. Мы вдохновляем всех оставлять послания благодарности людям, которые вносят изменения и оптимизируют нашу жизнь, общество и весь мир. #CoachFamily», - написала Лопес под уличными кадрами, на которых позировала в плаще и модных джинсах.

Пользователи сразу ответили:

«Классное фото🔥; Божий воин; Безумно шикарный образ вау !!! Я одержима красотой jlo; Великолепно 💐💐; OMGG Queen такая великолепная! 👑 как цветок раскрылась😭; Удивительно 💕; Идеально 😍😍; Не могу ... Перестань в нас стрелять, ты всегда нас убиваешь; Такая красивая❤️; какая прекрасная женщина; нельзя просто так взять и не восхититься».

Напомним, артистка танцует на пилоне, занимается спортом с возлюбленным, развлекается на пляже и любит латиноамериканские танцы. Как видно на фото с выступления Лопес, выглядит она отлично даже в черной кофте с застежками и концертом черном боди, совсем не скрывающем ножки.

Джей Ло решила расстаться с лишними килограммами довольно давно и еще после родов привела себя в порядок, занимаясь по специально разработанной методике её тренера Трейси Андерсон. В основу тренировок легли активные физические нагрузки — плавание, занятия на велотренажерах и бег.

Напомним, что разгоряченная Дженнифер Лопес на тренировке засветила свои "ягодки" в откровенном топике: "Ого, какая поза".

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес опьянила видом на пляже, засветив бюст: "Какая шоколадка".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес потрясла видом в красном бикини, кадры без фотошопа: "О боже!"