Популярний український співак Монатік насолоджується сімейною зимовою відпусткою на екзотичних островах-Мальдівах
Артист щедро ділиться з шанувальниками курортними фотографіями, на яких в деталях показує, як проводить час з дружиною і двома синами, пише Politeka.net.
Так, на останньому фото, яке запостив Дмитро в своєму Instagram, він стоїть в обнімку з коханою дружиною на тлі красивого морського пейзажу.
Дружина Ірина ніжно пригорнула до оголеного артиста в бікіні смарагдового кольору.
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До слова, зараз погода на Мальдівських островах рясніє дощами і фото Монатіка демонструє, як над океаном і пляжем збираються грізні хмари.
"Фото на тлі фото...",- лаконічно підписав знімок Дмитро Монатік.
Фолловери назвали дружину музою і побажали парі відмінного відпочинку.
"Нехай з вами завжди буде поруч ваша муза, та що на фото", - пишуть вони.
Раніше ми вже писали, що дружина популярного українського співака Дмитра Монатіка Ірина показала, як він веселитися на пляжі з синами.
Монатік з синами вирішили урізноманітнити своє проведення часу на пляжі і зайнялися будівництвом замків на піску. На фото можна побачити, що вони створили цілу серію різноманітних конструкцій.
Нагадаємо, що задоволений Монатік впав у дитинство на Мальдівах, вразивши несподіваним талантом:"татові 12+".
Як повідомляла Politeka, фігуриста дружина Монатіка в купальнику з вирізом показала всю свою пишність: "біжить по хвилях...".
Також Politeka писала, що дружина Монатіка в кидком купальнику отримала райську насолоду прямо у воді: "Життя прекрасне!".