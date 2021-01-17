Популярний український співак Монатік насолоджується сімейною зимовою відпусткою на екзотичних островах-Мальдівах

Артист щедро ділиться з шанувальниками курортними фотографіями, на яких в деталях показує, як проводить час з дружиною і двома синами, пише Politeka.net.

Так, на останньому фото, яке запостив Дмитро в своєму Instagram, він стоїть в обнімку з коханою дружиною на тлі красивого морського пейзажу.

Дружина Ірина ніжно пригорнула до оголеного артиста в бікіні смарагдового кольору.

До слова, зараз погода на Мальдівських островах рясніє дощами і фото Монатіка демонструє, як над океаном і пляжем збираються грізні хмари.

"Фото на тлі фото...",- лаконічно підписав знімок Дмитро Монатік.

Фолловери назвали дружину музою і побажали парі відмінного відпочинку.

"Нехай з вами завжди буде поруч ваша муза, та що на фото", - пишуть вони.

Раніше ми вже писали, що дружина популярного українського співака Дмитра Монатіка Ірина показала, як він веселитися на пляжі з синами.

Монатік з синами вирішили урізноманітнити своє проведення часу на пляжі і зайнялися будівництвом замків на піску. На фото можна побачити, що вони створили цілу серію різноманітних конструкцій.

Нагадаємо, що задоволений Монатік впав у дитинство на Мальдівах, вразивши несподіваним талантом:"татові 12+".

Як повідомляла Politeka, фігуриста дружина Монатіка в купальнику з вирізом показала всю свою пишність: "біжить по хвилях...".

Також Politeka писала, що дружина Монатіка в кидком купальнику отримала райську насолоду прямо у воді: "Життя прекрасне!".