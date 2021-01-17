Популярный украинский певец Монатик наслаждается семейным зимним отпуском на экзотических островах – Мальдивах

Артист щедро делится с поклонниками курортными фотографиями, на которых в деталях показывает, как проводит время с женой и двумя сыновьями, пишет Politeka.net.

Так, на последнем фото, которое запостил Дмитрий в своем Instagram, он стоит в обнимку с любимой женой на фоне красивейшего морского пейзажа.

Супруга Ирина нежно прильнула к обнаженному артисту в бикини изумрудного цвета.

К слову, сейчас погода на Мальдивских островах изобилует дождями и фото Монатика демонстрирует, как над океаном и пляжем собираются грозные тучи.

«Фото на фоне фото...», - лаконично подписал снимок Дмитрий Монатик.

Фолловеры назвали супругу музой и пожелали паре отличного отдыха.

"Пусть с вами всегда будет рядом ваша муза, та что на фото", - пишут они.

Ранее мы уже писали, что жена популярного украинского певца Дмитрия Монатика Ирина показала, как он веселиться на пляже с сыновьями.

Монатик с сыновьями решили разнообразить свое времяпровождение на пляже и занялись строительством замков на песке. На фото можно увидеть, что они создали целую серию разнообразных конструкций.

Напомним, что довольный Монатик впал в детство на Мальдивах, поразив неожиданным талантом: "папе 12+".

Как сообщала Politeka, фигуристая жена Монатика в купальнике с вырезом показала все свое великолепие: "бежит по волнам...".

Также Politeka писала, что жена Монатика в броском купальнике получила райское наслаждение прямо в воде: "Жизнь прекрасна!".