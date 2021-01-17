Відома актриса, зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук захопила ніжним і природним чином

Одна з учасниць жіночого кварталу Марта Адамчук раніше три роки працювала бек-вокалісткою в дуеті Потам і Настя. Однак пізніше дівчина вирішила побудувати власну кар'єру і успішно продовжує цим займатися. Марта вже брала участь в шоу "Голос країни", "Танці з зірками", "Х-фактор", а також в саундтреках до фільму Олексія Залевського "Z Joke".

У жіночому кварталі Березня дивує чуттєвими образами і виступами, також нерідко артистка влаштовує фотосесії для своїх колег. Цього разу вона сама поділилася фото, на якому позувала перед зйомками. З мінімумом макіяжу, акуратною укладанням і теплим шарфом зірка виглядала дуже мило.

"Прекрасний день-зйомка на морозі протверезить різко і на 100%. Починаєш цінувати прості, теплі речі)", - написала Адамчук»

Шанувальники відповіли відразу:

"Ага)) особливо коли вдома затишно, на столі димить ароматний чай, кіт сидить на підвіконні, тихо падає сніг, а на душі так теплооо ... 💕 ; Вранці, ведучи дитину в сад, думала про те ж) в мороз і цінності тепла) як же ви красиві, дуже🌸; неймовірна marta_adamchuk; класна! Просто супер! Я теж завжди гріюся під пледом 😍" »

Також Марта Адамчук похвалилася своїм новим досягненням.Спекотна брюнетка прикрасила обкладинку одного з українських журналів.

"Спасибі журналу Арт Мозаїка і @zhenskiykvartal_official честь опинитися на обкладинці новорічного номера. З сьогоднішнього дня у продажу. Це великий аванс для мене. Дякую. З Різдвом, друзі", - написала артистка.

Адамчук відображена в жіночній чорній сукні з квітковим візерунком. Досить глибоке V-подібне декольте додає образу пікантності.

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