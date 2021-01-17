Известная актриса, звезда "Женского квартала" Марта Адамчук восхитила нежным и естественным образом

Одна из участниц Женского квартала Марта Адамчук ранее три года работала бэк-вокалисткой в дуэте Потам и Настя. Однако позже девушка решила построить собственную карьеру и успешно продолжает этим заниматься. Марта уже участвовала в шоу «Голос страны», «Танцы со звездами», «Х-фактор», а также в саундтреках к фильму Алексея Залевского «Z Joke».

В Женском квартале Марта удивляет чувственными образами и выступлениями, также нередко артистка устраивает фотосессии для своих коллег. В этот раз она сама поделилась фото, на котором позировала перед съемками. С минимумом макияжа, аккуратной укладкой и теплым шарфом звезда выглядела очень мило.

«Прекрасный день - съемка на морозе отрезвляет резко и на 100%. Начинаешь ценить простые, теплые вещи)», - написала Адамчук.

Поклонники ответили сразу:

«Ага)) особенно когда дома уютно, на столе дымится ароматный чай, кот сидит на подоконнике, тихо падает снег, а на душе так теплооо ... 💕; Утром, ведя ребёнка в сад, думала о том же) В мороз и ценности тепла) Как же Вы красивы, очень🌸; Невероятная и какая шикарная marta_adamchuk; Классная! Просто супер! Я тоже всегда греюсь под пледом 😍».

Также Марта Адамчук похвасталась своим новым достижением.Знойная брюнетка украсила обложку одного из украинских журналов.

"Спасибо журнала Арт Мозаика и @zhenskiykvartal_official честь оказаться на обложке новогоднего номера. С сегодняшнего дня в продаже. Это большой аванс для меня. Спасибо. С Рождеством, друзья", - написала артистка.

Адамчук запечатлена в женственном черном платье з цветочным узором. Довольно глубокое V-образное декольте придает образу пикантности.

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