Діти Алли Пугачової і Максима Галкіна за популярністю в мережі не відстають від зіркових батьків

Як відомо, 7-річні Ліза і Гаррі дуже артистичні. Таланти двійнят регулярно демонструє у своєму мікроблозі Максим Галкін, чим робить з дітей публічних особистостей.

Шанувальники з нетерпінням чекають нові публікації, а ось буквально кілька годин тому з'явилося свіже відео на сторінці російського шоумена в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути відео доскролльте сторінку до кінця)

"Режисура і драматургія - Гаррі і Єлизавета 😊 самі придумали - самі зіграли", - йдеться в підписі.

У кадрі з'являється Гаррі, який спускається по сходах і виявляє перешкоду у вигляді невеликої дверки, спочатку він її намагається відкрити, але у нього нічого не виходить. Хлопчик підіймається на грати і хоче перелізти, але тут йому на допомогу приходить більш кмітлива сестричка, яка витончено відкриває дверцята.

За три години коротке відео вже встигли переглянути майже мільйон разів. Шанувальників захопило з якоїсь граціозністю маленька Ліза відкрила грати, вони не перестають нахвалювати артистичність двійнят.

"Як граціозно Ліза відкрила цю решітку", " молодці! Красиві, розумні, виховані діти! Дай Бог здоров'я💝", " Життя доводить: жінка мудра, а чоловік спритністю і силою думає.😍 😂 👏 ", "Є кому продовжити Єралаш👏", " Лізонька Така кокетка👍", " Відразу згадалася фраза з дівчат, як вона його", " Пупси-артисти! Втім, чого дивуватися-є, в кого! 😉 ",- висловилися в мережі.

Нагадаємо, що талановиті діти Пугачової і Галкіна порадували тата, отримавши незвичайні подарунки: «у Лізи скромніше...».

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