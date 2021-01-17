Український хореограф і зірка" Танців з зірками " Влад Яма зібрався у закордонну відпустку і розповів про виниклі проблеми

На своїй сторінці в соцмережі "Instagram" він спочатку виклав фото в білій майці і шийною подушкою на голові, передає Politeka.net. Влад Яма вказав, що в такому вигляді сфотографувався о другій годині ночі, коли готувався до поїздки в Майамі.

"Зібрався. Здається..",- підписав кадр танцюрист.

Пізніше Влад Яма записав відео з аеропорту "Бориспіль" і заявив, що зараз багато хто намагається покинути Україну, через що з'явилися величезні черги ще з вулиці. Він з'явився в кадрі в сірій футболці, бейсболці і захисній масці.

"Що сказати, Бориспіль не вільний, як показували багато буквально пару днів тому. Людей мільйон, нам довелося стояти на вулиці, щоб зайти в аеропорт, потім на стійці реєстрації, потім на контролі, огляді. Людей мільярд, але настрій відмінний. Тільки вперед", - поділився враженнями хореограф.

На задньому плані виявився його син Леон в спортивному костюмі і респіратором. Хлопчик надихнувся прикладом тата і теж відзвітував про обстановку в аеропорту:

"Там була ще одна пробка, де ми прибирали валізу. Ми там прямо стояли в черзі. Ми вже в аеропорту".

Влад Яма також виклав у сторіз відео з бутіком Victoria's Secret і натякнув, що там зникла мама Леона - Лілія: "Дружина зникла".

Нагадаємо, задоволений Влад Яма з "Танців з зірками" блиснув торсом на розкішній яхті, фото вже в мережі.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма з "Танців з зірками" у провокаційній позі вразив витівкою на курорті: сміховинні кадри

Також Politeka писала, що Влад Яма в червоних плавках влаштував екстремальні розваги, захоплюючі кадри.