Український хореограф і зірка" Танців з зірками " Влад Яма зібрався у закордонну відпустку і розповів про виниклі проблеми
На своїй сторінці в соцмережі "Instagram" він спочатку виклав фото в білій майці і шийною подушкою на голові, передає Politeka.net. Влад Яма вказав, що в такому вигляді сфотографувався о другій годині ночі, коли готувався до поїздки в Майамі.
"Зібрався. Здається..",- підписав кадр танцюрист.
Пізніше Влад Яма записав відео з аеропорту "Бориспіль" і заявив, що зараз багато хто намагається покинути Україну, через що з'явилися величезні черги ще з вулиці. Він з'явився в кадрі в сірій футболці, бейсболці і захисній масці.
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"Що сказати, Бориспіль не вільний, як показували багато буквально пару днів тому. Людей мільйон, нам довелося стояти на вулиці, щоб зайти в аеропорт, потім на стійці реєстрації, потім на контролі, огляді. Людей мільярд, але настрій відмінний. Тільки вперед", - поділився враженнями хореограф.
На задньому плані виявився його син Леон в спортивному костюмі і респіратором. Хлопчик надихнувся прикладом тата і теж відзвітував про обстановку в аеропорту:
"Там була ще одна пробка, де ми прибирали валізу. Ми там прямо стояли в черзі. Ми вже в аеропорту".
Влад Яма також виклав у сторіз відео з бутіком Victoria's Secret і натякнув, що там зникла мама Леона - Лілія: "Дружина зникла".
Нагадаємо, задоволений Влад Яма з "Танців з зірками" блиснув торсом на розкішній яхті, фото вже в мережі.
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