Украинский хореограф и звезда "Танців з зірками" Влад Яма собрался в заграничный отпуск и рассказал о возникших проблемах
На своей странице в соцсети "Инстаграм" он сначала выложил фото в белой майке и шейной подушкой на голове, передает Politeka.net. Влад Яма указал, что в таком виде сфотографировался в два часа ночи, когда готовился к поездке в Майами.
"Собрался. Кажется...", - подписал кадр танцор.
Позже Влад Яма записал видео из аэропорта "Борисполь" и заявил, что сейчас многие пытаются покинуть Украину, из-за чего появились огромные очереди еще с улицы. Он появился в кадре в серой футболке, бейсболке и защитной маске.
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"Что сказать, Борисполь не свободен, как показывали многие буквально пару дней назад. Людей миллион, нам пришлось стоять на улице, чтобы зайти в аэропорт, потом на стойке регистрации, потом на контроле, досмотре. Людей миллиард, но настроение отличное. Только вперед", - поделился впечатлениями хореограф.
На заднем плане оказался его сын Леон в спортивном костюме и респиратором. Мальчик вдохновился примером папы и тоже отчитался об обстановке в аэропорту:
"Там была еще одна пробка, где мы убирали чемодан. Мы там прямо стояли в очереди. Мы уже в аэропорту".
Влад Яма также выложил в сториз видео с бутиком Victoria's Secret и намекнул, что там скрылась мама Леона - Лилия: "Жена исчезла".
Напомним, довольный Влад Яма из "Танців з зірками" блеснул торсом на роскошной яхте, фото уже в сети.
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