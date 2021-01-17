Співачка і солістка The Hardkiss Юлія Саніна показала, як виглядає в звичайному житті
Як повідомляє Politeka.net, Юлія Саніна завжди виглядає стильно. Завдяки стилістам і візажистам глядачі звикли бачити свою улюбленицю "при повному параді" - яскравий макіяж, укладка, костюми.
Але Саніна не приховує і повсякденного образу, в якому зовсім не використовує макіяж. Так, Юлія Саніна показала в Instagram, як виглядає в звичайному житті.
Співачка порадувала шанувальників зворушливим селфі, вона стоїть в світшоті з розпущеним волоссям і з чистою шкірою без косметики. При цьому вона ніжно посміхається на камеру.
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Співачка виглядає неймовірно молодою, її шкіра випромінює здоров'я і свіжість. А на обличчі не помітиш жодної зморшки. Той факт, що Саніна як і раніше прекрасна, немов їй років так на 10 менше, заперечити не можна.
Така трансформація просто звела з розуму її шанувальників, змусивши захоплюватися квітучим зовнішнім виглядом зірки. Фанати стали відповідати їй численними компліментами.
"Побачивши це фото одразу ніжно стало😍", "Юль ти як завжди чарівна", " красива ти дуже правда😘", "прекрасні очі", "ніжно", "Сніжно️. Красуня❤️", " на вулиці сніжно, всередині тепло і ніжно😀", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, Саніна з "Танців з зірками" раптово залишилася без чоловіка, співачка в печалі.
Також Politeka повідомляла, що Саніна з "Танців з зірками" показала інтимний момент, за яким її застав чоловік.