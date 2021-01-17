Это было смело для нее...

Певица и солистка The Hardkiss Юлия Санина показала, как выглядит в обычной жизни

Как сообщает Politeka.net, Юлия Санина всегда выглядит стильно. Благодаря стилистам и визажистам зрители привыкли видеть свою любимицу "при полном параде" - яркий макияж, укладка, костюмы.

Но Санина не скрывает и повседневного образа, в котором совсем не использует макияж. Так, Юлия Санина показала в Instagram, как выглядит в обычной жизни.

Певица порадовала поклонников трогательным селфи, она стоит в свитшоте с распущенными волосами и с чистой кожей без косметики. При этом она нежно улыбается на камеру.

Певица выглядит невероятно молодой, ее кожа излучает здоровье и свежесть. А на лице не заметишь ни одной морщинки. Тот факт, что Санина по-прежнему прекрасна, словно ей лет так на 10 меньше, отменить нельзя.

Такая трансформация просто свела с ума ее поклонников, заставив восторгаться цветущим внешним видом звезды. Фанаты стали отвечать ей многочисленными комплиментами.

"Увидев это фото сразу нежно стало😍", "Юль ты как всегда очаровательна", "Красивая ты очень правда😘", "Прекрасные глаза", "Heжно", "Снежно❄️ Красотка❤️", "На улице снежно, внутри тепло и нежно😀", - пишут в сети.

Напомним, Санина из "Танців з зірками" внезапно осталась без мужа, певица в печали.

Как Politeka писала, что Санина из "Танців з зірками" в обтягивающем комбинезоне произвела фурор.

Также Politeka сообщала, что Санина из "Танців з зірками" показала интимный момент, за которым ее застал муж.