Певица и солистка The Hardkiss Юлия Санина показала, как выглядит в обычной жизни
Как сообщает Politeka.net, Юлия Санина всегда выглядит стильно. Благодаря стилистам и визажистам зрители привыкли видеть свою любимицу "при полном параде" - яркий макияж, укладка, костюмы.
Но Санина не скрывает и повседневного образа, в котором совсем не использует макияж. Так, Юлия Санина показала в Instagram, как выглядит в обычной жизни.
Певица порадовала поклонников трогательным селфи, она стоит в свитшоте с распущенными волосами и с чистой кожей без косметики. При этом она нежно улыбается на камеру.
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Певица выглядит невероятно молодой, ее кожа излучает здоровье и свежесть. А на лице не заметишь ни одной морщинки. Тот факт, что Санина по-прежнему прекрасна, словно ей лет так на 10 меньше, отменить нельзя.
Такая трансформация просто свела с ума ее поклонников, заставив восторгаться цветущим внешним видом звезды. Фанаты стали отвечать ей многочисленными комплиментами.
"Увидев это фото сразу нежно стало😍", "Юль ты как всегда очаровательна", "Красивая ты очень правда😘", "Прекрасные глаза", "Heжно", "Снежно❄️ Красотка❤️", "На улице снежно, внутри тепло и нежно😀", - пишут в сети.
Напомним, Санина из "Танців з зірками" внезапно осталась без мужа, певица в печали.
Как Politeka писала, что Санина из "Танців з зірками" в обтягивающем комбинезоне произвела фурор.
Также Politeka сообщала, что Санина из "Танців з зірками" показала интимный момент, за которым ее застал муж.