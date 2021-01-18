Ці зірки мріяли зовсім про інше

Не завжди зірки мріяли в дитинстві про таку кар'єру, завдяки якій їх тепер люблять мільйони

Дізнаймось, ким знаменитості мріяли стати в дитинстві й ким в підсумку стали, передає Politeka.net.

Зараз це популярна українська співачка і модель Даша Астаф'єва. Красуню люблять і захоплюються. Артистка не соромиться відвертих фото і навіть була музою засновника чоловічого журналу Х'ю Хефнера "Плейбой". Однак в дитинстві ця шикарна брюнетка мріяла стати прибиральницею.

Зірка розповіла, що таємно любила мити підлоги в шкільних коридорах. Виявляється, у неї вдома не було швабри й цей інструмент був для неї справжнім дивом.

Епатажна співачка MARUV (Анна Корсун) прославилася не тільки голосом і своїми хітами, а також жаркими нарядами й скандальними витівками на сцені.

У зовсім юному віці ця спокусниця мріяла стати хореографом. Анна спробувала вступити в училище, але на іспитах їй заявили - вона повненька для такої професії.

Телеведуча Леся Нікітюк з "Орел і решка" притягнула своїх шанувальників хорошим почуттям гумору. Здається, у зірки немає ніякого пафосу, вона ніби "дівчисько з твого двору".

В юному віці ця довгонога блондинка мріяла про професію ветеринара, але проспала іспит.

Відома актриса і режисер Анджеліна Джолі стала всесвітньо відомою та еталоном краси для мільйонів. Мало хто знає, але зірка мріяла бути власницею похоронного бюро. У школі майбутня знаменитість була нетовариською і вважала за краще прогулянки по кладовищах, ніж гучні дискотеки.

Модель і бізнесвумен, що прославилася завдяки своїм формам, Кім Кардашьян мріяла стати стилістом і пізніше навіть пройшла кілька стажувань в глянцевих журналах, але в підсумку зрозуміла, що перебувати в об'єктивах фотографів їй подобається набагато більше.

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