Не всегда звезды мечтали в детстве о такой карьере, благодаря которой их теперь любят миллионы
Давайте узнаем, кем знаменитости мечтали стать в детстве и кем в итоге стали, передает Politeka.net.
Сейчас это популярная украинская певица и модель Даша Астафьева. Красотку любят и восхищаются. Артистка не стесняется откровенных фото и даже была музой основателя мужского журнала Хью Хефнера "Плейбой". Однако в детстве эта шикарная брюнетка мечтала стать уборщицей.
Звезда рассказала, что тайно любила мыть полы в школьных коридорах. Оказывается, у нее дома не было швабры и этот инструмент был для нее настоящим чудом.
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Эпатажная певица MARUV (Анна Корсун) прославилась не только голосом и своими хитами, а также жаркими нарядами и скандальными выходками на сцене.
В совсем юном возрасте эта искусительница мечтала стать хореографом. Анна попыталась поступить в училище, но на экзаменах ей заявили - она полновата для такой профессии.
Телеведущая Леся Никитюк из "Орел и решка" притянула своих поклонников хорошим чувством юмора. Кажется, у звезды нет никакого пафоса, она будто "девчонка из твоего двора".
В юном возрасте эта длинноногая блондинка мечтала о профессии ветеринара, но проспала экзамен.
Известная актриса и режиссер Анджелина Джоли стала всемирно известной и эталоном красоты для миллионов. Мало кто знает, но звезда мечтала быть владелицей похоронного бюро. В школе будущая знаменитость была необщительной и предпочитала прогулки по кладбищам шумным дискотекам.
Модель и бизнесвумен, прославившаяся благодаря своим формам, Ким Кардашьян мечтала стат стилистом и позже даже прошла несколько стажировок в глянцевых журналах, но в итоге поняла, что находиться в объективах фотографов ей нравится намного больше.
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