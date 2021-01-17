Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян спокусила красою в наряді з приспущеною бретелькою
Зірка вибирає не тільки спекотні, але й іноді дуже ніжні образи, пише Politeka.net. Красуня спокушає фігурою в кожному з нарядів і викликає бурю емоцій.
Кім Кардашьян цього разу позувала у світлому вбранні на чорно-білому фото.
Красуня одягла ніжне плаття, яке підкреслило її красиву форму грудей і тонку талію.
Глибоке декольте прикувало ще увагу і тим, що зірка приспустила бретельку наряду.
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Груди, здавалося, були, без ліфчика, що додало знімку ще більшої привабливості.
Прикраса на шиї спускалася до грудей і стало додатковим акцентом до вирізу наряду.
Модель розпустила довге чорне волосся, частину яких закинула назад.
Кардашьян дивилася в камеру, зачаровуючи красою погляду.
Пост був оприлюднений у фан-групі Instagram, яка тільки набирає популярність, тому він не зібрав багато коментарів і лайків.
"Така апетитна", - написав один з шанувальників.
Відзначимо, Кім Кардашьян не тільки частий гість у косметологів і пластичних хірургів, але також самостійно доглядає за собою.
Зірка очищає шкіру пінистим засобом, використовуючи сироватку і зволожуючу косметику.
"Шкіру неодмінно потрібно зволожувати! Крім того, не забувайте про скрабування. І використовуйте сонцезахисний крем", - поділилася секретом своєї краси зірка.
Крім того, зірка активно тренується, роблячи багато силових вправ з гантелями.
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