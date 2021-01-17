Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян соблазнила красотой в наряде с приспущенной бретелькой

Звезда выбирает не только жаркие, но и иногда очень нежные образы, пишет Politeka.net. Красотка соблазняет фигурой в каждом из нарядов и вызывает бурю эмоций.

Ким Кардашьян в этот раз позировала в светлом наряде на черно-белом фото.

Красотка надела нежное платье, которое подчеркнуло ее красивую форму груди и тонкую талию.

Глубокое декольте приковало еще внимание и тем, что звезда приспустила бретельку наряда.

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Грудь, казалось, была, без лифчика, что прибавило снимку еще большей привлекательности.

Украшение на шее спускалось к груди и стало дополнительным акцентом к вырезу наряда.

Модель распустила длинные черные волосы, часть которых закинула назад.

Кардашьян смотрела в камеру, завораживая красотой взгляда.

Пост был обнародован в фан-группе Инстаграм, которая только набирает популярность, поэтому он не собрал много комментариев и лайков.

"Такая аппетитная", - написал один из поклонников.

Отметим, Ким Кардашьян не только частый гость у косметологов и пластических хирургов, но также самостоятельно ухаживает за собой.

Звезда очищает кожу пенящимся средством, используя сыворотку и увлажняющую косметику.

"Кожу непременно нужно увлажнять! Кроме того, не забывайте о скрабировании. И используйте солнцезащитный крем", - поделилась секретом своей красоты звезда.

Кроме того, звезда активно тренируется, делая много силовых упражнений с гантелями.

ким кардашьян

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