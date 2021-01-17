Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян соблазнила красотой в наряде с приспущенной бретелькой
Звезда выбирает не только жаркие, но и иногда очень нежные образы, пишет Politeka.net. Красотка соблазняет фигурой в каждом из нарядов и вызывает бурю эмоций.
Ким Кардашьян в этот раз позировала в светлом наряде на черно-белом фото.
Красотка надела нежное платье, которое подчеркнуло ее красивую форму груди и тонкую талию.
Глубокое декольте приковало еще внимание и тем, что звезда приспустила бретельку наряда.
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Грудь, казалось, была, без лифчика, что прибавило снимку еще большей привлекательности.
Украшение на шее спускалось к груди и стало дополнительным акцентом к вырезу наряда.
Модель распустила длинные черные волосы, часть которых закинула назад.
Кардашьян смотрела в камеру, завораживая красотой взгляда.
Пост был обнародован в фан-группе Инстаграм, которая только набирает популярность, поэтому он не собрал много комментариев и лайков.
"Такая аппетитная", - написал один из поклонников.
Отметим, Ким Кардашьян не только частый гость у косметологов и пластических хирургов, но также самостоятельно ухаживает за собой.
Звезда очищает кожу пенящимся средством, используя сыворотку и увлажняющую косметику.
"Кожу непременно нужно увлажнять! Кроме того, не забывайте о скрабировании. И используйте солнцезащитный крем", - поделилась секретом своей красоты звезда.
Кроме того, звезда активно тренируется, делая много силовых упражнений с гантелями.
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